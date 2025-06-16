Очна освіта – лише за умови обов’язкових щеплень: Кабмін зазначає, що у країнах ЄС для батьків є навіть штрафи за відмову від вакцинації дітей

Законопроект про обов’язковість вакцинації для відвідування закладів освіти було розроблено за участі міжнародних фахівців в сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Фото: adobestock

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Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13367 про захист населення від інфекційних хвороб, відповідно до якого особи, зокрема, діти та вчителі, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не зможуть перебувати у закладах освіти – за умови, що у них немає медичних протипоказань до щеплень.

Так, відповідно до законопроекту «особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також відвідування закладів освіти не дозволяється».

У разі відсутності щеплення, особа може реалізувати право на освіту у заочній, дистанційний, мережевій, індивідуальній або інших визначених законодавством формах.

Також передбачено, що якщо повнолітня дієздатна особа або законні представники неповнолітньої чи недієздатної особи, яка повинна вакцинуватися, відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, медичний працівник повинен взяти у них відповідне підтвердження про відмову, а у разі небажання надати таке підтвердження – скласти акт за формою та у порядку, затвердженому МОЗ.

Відомості про щеплення чи про відмову від них вносяться до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Крім того, законопроект передбачає, що особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є носіями збудників інфекційних хвороб, зобов’язані виконувати вимоги медичних працівників та актів законодавства для запобігання поширенню інфекційних хвороб. Вони повинні виконувати вимоги медичних працівників щодо порядку та умов лікування.

Кабміну доручається протягом 6 місяців розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань, пов’язаних з порушенням законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, з метою запровадження адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.

В ЄС є навіть штрафи для батьків: чим обумовлена необхідність прийняття законопроекту

Як зазначає Кабмін, 6 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний Закон «Про систему громадського здоров’я», яким закріплено систему профілактики інфекційних хвороб, епідеміологічного нагляду, готовності до реагування тощо.

Водночас, залишається чинним прийнятий ще 25 років тому Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» 1645-III. З огляду на це, МОЗ було утворено робочу групу, до якої долучилися міжнародні та національні фахівці в сфері захисту населення від інфекційних хвороб. За результатами їх роботи було напрацьовано новий законопроект.

У законопроекті взято до уваги міжнародний досвід та практики, які використовуються за кордоном, зокрема і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов’язкових щеплень дітям, а також, медичних працівників. Рутинні щеплення обов'язкові в більшості країн Європейського Союзу.

Наприклад: у Німеччині підтвердження щодо проведення щеплення проти кору надається батьками даної дитини в дитячий садок або в школу у вигляді довідки отриманої від сімейного лікаря.

Батьки, які не вакцинують своїх дітей та дозволяють відвідувати дитячий садок або школу вчиняють адміністративне правопорушення та повинні будуть очікувати штраф до 2500 євро.

Також штраф можуть накласти на керівництво дитячих садків, які приймають невакцинованих дітей. Штраф також може бути накладено на нещеплений персонал громадського закладу, закладів охорони здоров’я. Невакцинованих дітей можуть відрахувати від відвідування дитячого садка. Невакцинований персонал не має права працювати в громадських або медичних установах.

Діти, які не вакциновані через переконання батьків, навчаються дистанційно.

В Італії у законі про щеплення, вказано перелік обов’язкових профілактичних щеплень, як для громадян Італії, так і для іноземців.

Загалом, дотримання зобов’язань щодо вакцинації стає обов’язковою умовою для вступу до дитячих садочків та дошкільних закладів (для дітей віком від 0 до 6 років), тоді як починаючи з початкової школи і далі діти та молодь можуть відвідувати школу та складати іспити, але, якщо зобов’язання не були дотримані, місцеві органи охорони здоров’я активують процес відновлення вакцинації, і можуть накласти адміністративні санкції на суму від 100 до 500 євро.

Діти та молоді люди, які вже були імунізовані після природного захворювання, а також діти, які мають специфічні клінічні захворювання, що є постійним та/або тимчасовим протипоказанням до вакцинації, звільняються від обов’язку.

В Угорщині існує фінансова відповідальність батьків за недотримання вимог щодо вакцинації. Штраф, станом на 2016 рік, становить до 500 000 форинтів (приблизно 1800 доларів США).

У Болгарії, станом на 2016 рік, батьків могли оштрафувати на максимум 300 левів (приблизно 170 доларів), якщо вони не дотримувалися вимог щодо вакцинації.

В Австралії, відповідно до закону, під час зарахування дитини до початкової школи необхідно надати довідку про щеплення, навіть якщо вона свідчить про те, що дитина не отримувала жодних щеплень. Школа зберігає копію довідки про щеплення, щоб у разі спалаху захворювання невакцинованих дітей можна було швидко виявити та виключити зі школи, доки не мине ризик зараження. Якщо до школи не буде надано довідку про щеплення, дитина може бути виключена зі школи під час спалаху захворювання, оскільки її імунізаційний статус невідомий.

Також Австралія спонукає до вакцинації, пропонуючи фінансові стимули для підвищення рівня відповідності вимогам. Батьки отримують виплати в розмірі 129 австралійських доларів за кожну дитину, яка відповідає вимогам імунізації у віці від 18 до 24 місяців, і знову, якщо дитина відповідає вимогам у віці 4-5 років.

Таким чином, необхідність прийняття законопроекту обумовлена потребою подальшого розвитку системи громадського здоров’я, узгодження законодавства України зі світовими та європейськими стандартами у сфері протидії інфекційним захворюванням.

Автор: Наталя Мамченко

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