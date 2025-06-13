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Мінекономіки усунуло корупційні ризики в регулюванні питань надання грантів бізнесу — НАЗК

19:09, 13 червня 2025
НАЗК повідомило, що виявило положення, що створювали ризики корупційних зловживань.
Мінекономіки усунуло корупційні ризики в регулюванні питань надання грантів бізнесу — НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що провело антикорупційну експертизу проекту постанови уряду, який стосується внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 738 (далі – Постанова).

Ця Постанова врегульовує деякі питання надання грантів бізнесу, зокрема затверджує Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Йдеться про державну програму фінансової підтримки підприємців, а документ визначає порядок надання мікрогрантів та грантів для розвитку малого та середнього бізнесу, садівництва, тепличного господарства тощо.

Зміни спрямовані на створення можливостей для фізичних осіб і суб'єктів господарювання за власні кошти та за наявності попереднього погодження уповноважених на те органів замінити втрачене, пошкоджене чи зіпсоване обладнання, придбане завдяки державній фінансовій підтримці у формі мікрогранту чи гранту.

Проте у документі були виявлені положення, що створювали ризики корупційних зловживань. Зокрема, йдеться про непрозорий процес погодження заміни такого обладнання регіональними центрами зайнятості та спеціальними комісіями, задіяними в процедурі погодження. При цьому не було чітко визначено порядок погодження та прийняття таких рішень.

У висновку антикорупційної експертизи Національне агентство надало рекомендації, спрямовані на усунення можливостей для відповідних корупційних зловживань.

«Розробник документу – Міністерство економіки України, врахував рекомендації НАЗК у повному обсязі, виключивши з проекту нормативно-правового акта положення, що містили правову невизначеність, тим самим усунувши можливі корупційні практики», - заявили у НАЗК.

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НАЗК

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