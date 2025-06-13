Ізраїль готував масштабну атаку на Іран впродовж 8 місяців — Axios

Ізраїль розпочав планувати операцію з жовтня 2024 року

Фото: axios.com

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Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

За даними видання Axios, Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Підкреслюється, Ізраїль розпочав планувати операцію з жовтня 2024 року. Причиною для ударів по Ірану в Ізраїлі називають розробку ядерної зброї Тегераном. Уряд Ізраїля вважає ядерну зброю Ірану «екзистенційною загрозою» для себе.

Також зазначається, що премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу повідомляв адміністрації президента Дональда Трампа, що «не атакуватиме Іран». Своєю чергою Білий дім заявив, що атака Ізраїля на Іран буде «особистою справою» Ізраїля.

Також Axios додає, що через кілька годин після початку операції проти Ірану, в уряді Ізраїлю повідомляли, що атака скоординована із США.

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