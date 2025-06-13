Режим не знає, що на нього обрушилося і що ще обрушиться — прем'єр Ізраїлю Нетаньягу закликав іранців до повстання

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до народу Ірану, в якому закликав іранців повстати проти уряду своєї країни.

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Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу, закликавши «повстати, щоб ваші голоси почули».

Він звернувся безпосередньо до іранської громадськості, заявивши що ця операція – не проти іранців, а проти ісламського режиму, акцентуючи, що «наша війна – не з вами, а з режимом».

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що за останні 24 години ізраїльські військові ліквідували вищих військових командирів та провідних учених-ядерників, а також знищили «найважливіший об'єкт зі збагачення урану ісламського режиму та значну частину його арсеналу балістичних ракет».

«І це ще не все. Режим не знає, що на нього обрушилося і що ще обрушиться. Він ніколи не був такий слабкий. Це ваш шанс стати і заявити про себе», — сказав Нетаніягу у зверненні до жителів Ірану.

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

«Залізний купол» Ізраїлю не втримав масований удар Ірану.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

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