«Залізний купол» Ізраїлю не втримав масований удар Ірану — відео прильотів

Загалом по Ізраїлю Іран випустив понад 100 ракет.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

За даними Clash Report, Ізраїль збив 50 зі 100 балістичних іранських ракет - удари фіксувалися щонайменше у 7 районах центру країни.

Також є інформація про пожежу біля штаб-квартири Міноборони Ізраїлю після падіння іранської балістики.

Деякі ЗМІ пишуть про запуск 150 іранських ракет.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.