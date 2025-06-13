«Железный купол» Израиля не выдержал массированный удар Ирана — видео прилетов

В целом по Израилю Иран выпустил более 100 ракет.

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Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

По данным Clash Report, Израиль сбил 50 из 100 баллистических иранских ракет - удары фиксировались как минимум в 7 районах центральной части страны.

Также есть информация о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля после падения иранской баллистики.

Некоторые СМИ сообщают о запуске 150 иранских ракет.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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