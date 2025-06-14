Ізраїль розширює масштаб операції проти іранської ядерної програми - що відомо

ЦАХАЛ розширює масштаби військової операції проти ядерної програми Ірану.

Фото: AP Photo

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Ізраїль розширює масштаб операції на території Ірану проти ядерної програми. Про це повідомив радник офісу ізраїльського прем’єр-міністра Дмитро Гендельман.

"ЦАХАЛ розширює масштабну операцію на території Ірану, спрямовану проти його ядерної програми і у відповідь на агресію [іранського] режиму, що триває. Удари наносяться по десятках ключових об'єктів, включаючи пускові установки балістичних ракет, військові бази та стратегічну інфраструктуру на основі точних розвідданих", - зазначив Гендельман.

Він запевнив, що єврейська держава "не дозволить режиму, який відкрито закликає до нашого знищення, наблизитися до створення зброї масової поразки".

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

"Залізний купол" Ізраїлю не втримав масований удар Ірану.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу, закликавши повстати проти уряду своєї країни.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою "Nation of Lions", спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

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