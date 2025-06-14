Іран пригрозив Британії, Франції та США наслідками у разі допомоги Ізраїлю

Іран готовий завдали удари по військовим базам Британії, Франції та США на Близькому Сході у разі допомоги Ізраїлю.

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Іран попередив США, Францію та Велику Британію про намір завдати ударів по їхніх військових базах, якщо вони підтримають Ізраїль. Про це повідомило агентство Mehr.

За інформацією агентства, ціллю можуть стати військові об'єкти на Близькому Сході та країнах Перської затоки, а також судна та військові кораблі в Перській затоці та Червоному морі.

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

"Залізний купол" Ізраїлю не втримав масований удар Ірану.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу, закликавши повстати проти уряду своєї країни.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

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