Иран пригрозил Британии, Франции и США последствиями в случае помощи Израилю

Иран готов нанести удары по военным базам Британии, Франции и США на Ближнем Востоке в случае помощи Израилю.

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Иран предупредил США, Францию ​​и Великобританию о намерении нанести удары по их военным базам, если они поддержат Израиль. Об этом сообщило агентство Mehr.

По информации агентства, целью могут стать военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива, а также суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.

Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

«Железный купол» Израиля не выдержал массированный удар Ирана.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призвав восстать против правительства своей страны.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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