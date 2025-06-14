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У МАГАТЕ заявили про декілька атак по ядерних об’єктах Ірану

13:42, 14 червня 2025
Зараз підвищення рівня радіації за межами об'єктів не зафіксовано.
У МАГАТЕ заявили про декілька атак по ядерних об’єктах Ірану
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Як відомо, Ізраїль заявив про розширення масштабу операції проти іранської ядерної програми. У МАГАТЕ зазначили, що ядерні об'єкти в Ісфахані в Ірані кілька разів атакували, зараз підвищення рівня радіації за межами об'єктів не зафіксовано.

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

"Залізний купол" Ізраїлю не втримав масований удар Ірану.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу  звернувся до іранського народу, закликавши повстати проти уряду своєї країни.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою "Nation of Lions", спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці. 

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МАГАТЕ

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