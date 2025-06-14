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У Хмельницькому 18-річного хлопця, який у гуртожитку влаштував жорстоку бійку, відправили за ґрати

13:23, 14 червня 2025
18-річного хлопця визнали винним у нанесенні неповнолітньому тяжких тілесних ушкоджень та засудили до 5 років ув'язнення.
У Хмельницькому 18-річного хлопця, який у гуртожитку влаштував жорстоку бійку, відправили за ґрати
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Хмельницький міськрайонний суд поставив крапку в резонансної справі про побиття студента у гуртожитку та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі 18-річному жителю Хмельницького району, звинуваченому у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Як відомо, жорстокий інцидент стався в одній із кімнат студентського гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії пізнього вечора, на початку жовтня 2024 року, коли  між двома неповнолітніми хлопцями спалахнув конфлікт. Обвинувачений розпочав словесну суперечку з потерпілим, який на той час сидів на ліжку. В результаті наніс йому, як йдеться в матеріалах справи, почергово щонайменше п’ятнадцять ударів кулаками обох рук та щонайменше десять ударів передньою частиною стопи ноги в область голови, тулуба, живота та спини. Надалі, поваливши потерпілого на підлогу, продовжив жорстоко збивати хлопця кулаками та ногами по спині.

Крім легких тілесних ушкоджень, як гематоми, садна й струс мозку, у потерпілого стався, зокрема, розрив селезінки, забій нирки, частковий надрив діафрагми, що в сукупності відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних  для життя в момент заподіяння.

У суді потерпілий показав, що зазнав більш, ніж 60 ударів, побиття тривало близько півгодини в присутності ще декількох хлопців та припинилося після того, як в двері кімнати постукали дівчата, після чого його поклали на ліжко та накрили простирадлом…

Сам нападник пояснив, що причиною його дій були вимоги віддати 200 гривень їхньому спільному знайомому, які вони разом витратили за прокат самокату. Точну кількість ударів та протягом якого часу вони були ним нанесені не пам’ятає, так як перебував у збудженому, знервованому та неконтрольованому стані.

Винуватість обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, крім його показів та показів потерпілого, повністю підтверджується наданими стороною обвинувачення письмовими доказами, показаннями свідків, звукозаписами телефонних розмов медиків з лінії «102» та травмпункту. А також – протоколами оглядів, даними висновку судово-медичної експертизи.  Окрім того, один із студентів, знімав відео на мобільний телефон для фіксування неправомірних дій щодо потерпілого.

Суд врахував, що хлопець на момент вчинення злочину був неповнолітнім, визнав вину у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, що є обставинами, які пом’якшують покарання обвинуваченому. Обставин, що обтяжують йому покарання не встановлено.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Суд частково задовольнив цивільний позов законного представника потерпілого, його матері. На її користь в інтересах неповнолітнього стягнуто з обвинуваченого майже 78 тисяч гривень матеріальної шкоди, 330 тисяч гривень моральної шкоди та 10 000  гривень  в рахунок відшкодування витрат на правову допомогу.

Окрім того, задоволено цивільний позов прокурора Окружної прокуратури м. Хмельницького. З обвинуваченого на користь держави в особі Національної служби здоров’я України стягнуто витрати на стаціонарне лікування потерпілого   в сумі  майже 55 тисяч гривень. А на користь місцевого бюджету в особі Хмельницької міської ради, КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» стягнуто витрати на комунальні послуги за період стаціонарного лікування потерпілого в сумі  майже 1835 гривень.  

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення вироку (№ 686/31857/24).

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