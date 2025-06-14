В Хмельницком 18-летнего парня, который в общежитии устроил жестокую драку, отправили за решетку

18-летнего парня признали виновным в нанесении несовершеннолетнему тяжких телесных повреждений и приговорили к 5 годам заключения.

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Хмельницкий горрайонный суд поставил точку в резонансном деле о избиении студента в общежитии и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы 18-летнему жителю Хмельницкого района, обвиняемому в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, жестокий инцидент произошёл в одной из комнат студенческого общежития Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии поздним вечером, в начале октября 2024 года, когда между двумя несовершеннолетними юношами вспыхнул конфликт. Обвиняемый начал словесную ссору с потерпевшим, который в тот момент сидел на кровати. В результате, как говорится в материалах дела, он нанёс ему поочерёдно не менее пятнадцати ударов кулаками обеих рук и не менее десяти ударов передней частью стопы по области головы, туловища, живота и спины. Затем, повалив потерпевшего на пол, продолжил жестоко избивать его кулаками и ногами по спине.

Кроме лёгких телесных повреждений, таких как гематомы, ссадины и сотрясение мозга, у потерпевшего произошёл, в частности, разрыв селезёнки, ушиб почки, частичный разрыв диафрагмы, что в совокупности относится к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения.

В суде потерпевший показал, что получил более 60 ударов, избиение продолжалось около получаса в присутствии ещё нескольких юношей и прекратилось после того, как в дверь комнаты постучали девушки, после чего его положили на кровать и накрыли простынёй…

Сам нападавший пояснил, что причиной его действий были требования вернуть 200 гривен их общему знакомому, которые они вместе потратили на прокат самоката. Точное количество ударов и продолжительность избиения он не помнит, так как находился в возбуждённом, нервном и неконтролируемом состоянии.

Вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения, кроме его показаний и показаний потерпевшего, полностью подтверждается представленными стороной обвинения письменными доказательствами, свидетельскими показаниями, аудиозаписями телефонных разговоров медиков с линией «102» и травмпунктом. А также — протоколами осмотров, данными заключения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, один из студентов снимал видео на мобильный телефон для фиксации противоправных действий в отношении потерпевшего.

Суд учёл, что юноша на момент совершения преступления был несовершеннолетним, признал вину в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления, что является обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемому. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Суд частично удовлетворил гражданский иск законного представителя потерпевшего — его матери. В её пользу в интересах несовершеннолетнего взыскано с обвиняемого почти 78 тысяч гривен материального ущерба, 330 тысяч гривен морального ущерба и 10 000 гривен в счёт возмещения расходов на правовую помощь.

Кроме того, удовлетворён гражданский иск прокурора Окружной прокуратуры г. Хмельницкого. С обвиняемого в пользу государства в лице Национальной службы здоровья Украины взысканы расходы на стационарное лечение потерпевшего в сумме почти 55 тысяч гривен. А в пользу местного бюджета в лице Хмельницкого городского совета, КП «Хмельницкая городская детская больница», взысканы расходы на коммунальные услуги за период стационарного лечения потерпевшего в сумме почти 1835 гривен.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение тридцати дней со дня его оглашения (№ 686/31857/24).

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