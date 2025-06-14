На Закарпатті судитимуть підприємця та інженера за привласнення 3,8 млн грн на ремонті аеродрому «Ужгород»

Керівника приватного підприємства та інженерасудитимуть за незаконне заволодіння 3,8 млн під час капітального ремонту дорожнього покриття в місцях стоянки літаків аеродрому «Ужгород».

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо директора приватного підприємства та інженера технічного нагляду, яких звинувачують у розкраданні понад 3,8 мільйона гривень під час ремонту покриття аеродрому "Ужгород".

Їм інкримінують привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом змови групи осіб та службове підроблення документів.

З’ясовано, що у документацію внесли фіктивно завищені дані про обсяги виконаних робіт і використані для цього матеріали, зокрема асфальтобетонні суміші. Достовірно знаючи це, керівник підприємства підписав вказані документи та подав до обласної ради для отримання фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, очільник підрядного підприємства заволодів понад 3,8 млн грн на капітальному ремонті покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому в Ужгороді.

Окрім цього, в ході слідства встановлено, що інженер технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, затвердив усі акти виконаних будівельних робіт не перевіривши фактичне їх виконання.

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