Через загострення ситуації МЗС закликає українців утриматися від поїздок на Близький Схід

Через загострення безпекової ситуації МЗС України не рекомендує подорожі до Ізраїлю, Ірану, Іраку, Лівану, Сирії та Йорданії.

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Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від подорожей до країн Близького Сходу у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про Державу Ізраїль, Ісламську Республіку Іран, Йорданське Хашимітське Королівство, Республіку Ірак, Ліванську Республіку та Сирійську Арабську Республіку.

До стабілізації обстановки МЗС закликає громадян не планувати поїздки до вказаних країн. Тим, хто вже перебуває на території цих держав, радять зберігати підвищену пильність, стежити за повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватись усіх правил безпеки та мати при собі документи, що посвідчують особу.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю чи здоров’ю, українців просять невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 15 88, чи писати на електронну пошту: [email protected].

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