Практика судів
  1. В Україні

Через загострення ситуації МЗС закликає українців утриматися від поїздок на Близький Схід

16:34, 14 червня 2025
Через загострення безпекової ситуації МЗС України не рекомендує подорожі до Ізраїлю, Ірану, Іраку, Лівану, Сирії та Йорданії.
Через загострення ситуації МЗС закликає українців утриматися від поїздок на Близький Схід
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від подорожей до країн Близького Сходу у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про Державу Ізраїль, Ісламську Республіку Іран, Йорданське Хашимітське Королівство, Республіку Ірак, Ліванську Республіку та Сирійську Арабську Республіку.

До стабілізації обстановки МЗС закликає громадян не планувати поїздки до вказаних країн. Тим, хто вже перебуває на території цих держав, радять зберігати підвищену пильність, стежити за повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватись усіх правил безпеки та мати при собі документи, що посвідчують особу.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю чи здоров’ю, українців просять невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 15 88, чи писати на електронну пошту: [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС Іран Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив порядок преміювання топ-чиновників

Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам буде визначати керівник держслужби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Відсутність добросовісності виключає можливість набуття власності на квартиру за набувальною давністю – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що при вирішенні спорів про визнання права власності за набувальною давністю має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна.

Розташування земельної ділянки біля водного об'єкта ще не означає, що вона належить до земель водного фонду – Верховний Суд

Прокурор вказував, що рішення міської ради прийнято з порушенням земельного і водного законодавства, оскільки спірна земельна ділянка розташована поблизу озер та накладається на прибережну захисну смугу.

Якщо спірна нерухомість знаходиться в Україні, але сторони домовилися розглядати спори за правом іншої країни, справа все одно підсудна виключно українському суду – Верховний Суд

Навіть, якщо між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої держави, підсудність судам України є виключною в справах з іноземним елементом, якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України.

Іспит на вміння керувати автомобілем не можуть скласти 83% випускників автошкіл – у сервісних центрах кажуть, що проблема може бути в самих автошколах

У 2023 році іспит на вміння керувати транспортними засобами з першої спроби успішно склали 37% випускників автошкіл.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду