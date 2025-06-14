Дональд Трамп задекларировал миллионные доходы за 2024 год, значительная часть — от криптовалюты

Президент США Дональд Трамп задекларировал доход в более чем 100 миллионов долларов, полученный от операций с криптовалютой, бизнеса в сфере недвижимости, а также продажи сувенирной продукции — в частности, кроссовок, часов, парфюма и книг, включая Библии.
Об этом говорится в финансовой декларации, которую приводит агентство Reuters.
По подсчетам издания, общий объем активов, задекларированный Трампом, составляет не менее 1,6 миллиарда долларов.
Детали отчета приводит Reuters:
• $57,35 млн — на продаже токенов
• владение 15,75 млрд токенов управления
$217,7 млн — доход от гольф-курортов во Флориде (Юпитер, Дорал, Вест-Палм-Бич) и клуба Мар-а-Лаго
Также в доходы входят лицензионные сборы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.