Дональд Трамп задекларировал миллионные доходы за 2024 год, значительная часть — от криптовалюты

Трамп задекларировал более $100 миллионов дохода от криптовалюты, недвижимости и других источников.

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Президент США Дональд Трамп задекларировал доход в более чем 100 миллионов долларов, полученный от операций с криптовалютой, бизнеса в сфере недвижимости, а также продажи сувенирной продукции — в частности, кроссовок, часов, парфюма и книг, включая Библии.

Об этом говорится в финансовой декларации, которую приводит агентство Reuters.

По подсчетам издания, общий объем активов, задекларированный Трампом, составляет не менее 1,6 миллиарда долларов.

Детали отчета приводит Reuters:

$320 млн — прибыль от криптомонеты $TRUMP

$400+ млн — семья Трампа заработала на криптокомпании World Liberty Financial, в частности:

• $57,35 млн — на продаже токенов

• владение 15,75 млрд токенов управления

$217,7 млн — доход от гольф-курортов во Флориде (Юпитер, Дорал, Вест-Палм-Бич) и клуба Мар-а-Лаго

$2,8 млн — от продажи часов

$2,5 млн — от кроссовок и парфюма

$1,3 млн — роялти от Библии

$1,16 млн — прибыль от NFT-коллекций

$217 тыс. — заработала Мелания Трамп на своей NFT-линии

Также в доходы входят лицензионные сборы.

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