США пока не готовы согласиться на снижение цен на российскую нефть – Bloomberg

Вашингтон пока не поддерживает инициативу ЕС и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, — сообщает Bloomberg.

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США не меняют свою позицию против снижения ценового потолка на продажу российской нефти, сообщили лица, осведомленные о ситуации, тем самым уменьшая европейские ожидания на то, что лидеры, встречающиеся на саммите G-7 в Канаде, договорятся о снижении. Об этом пишет Bloomberg.

Окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, и чиновники еще не потеряли всех надежд, по словам источников, которые попросили не называть их имен, обсуждая частные переговоры. Но пока нет никаких сдвигов от позиции, которую США выразили на встрече министров финансов G-7 ранее в этом году, отметили они.

Европейский Союз и Великобритания стремятся снизить потолок до 45 долларов за баррель с текущего уровня в 60 долларов как способ давления на Россию. ЕС включил более низкий потолок в свой последний пакет санкций, направленный против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Цены на нефть упали ниже потолка G-7, но затем резко выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли более чем на 7%, достигнув около 73 долларов за баррель — это стало самым большим однодневным скачком с марта 2022 года после атак.

ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения потолка без участия США, сообщил один из источников. Поскольку большинство российской нефти транспортируется рядом с европейскими водами, самостоятельные действия могли бы оказать определенное влияние. Но соглашение с участием всех стран G-7 было бы более эффективным.

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