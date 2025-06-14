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После завершения обменов Украина и Россия обсудят следующий шаг – Зеленский

14:23, 14 июня 2025
Есть договоренность: как только обмены завершатся, стороны перейдут к обсуждению следующего шага.
После завершения обменов Украина и Россия обсудят следующий шаг – Зеленский
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Министр обороны Украины Рустем Умеров поддерживает контакт с представителем российской стороны Владимиром Мединским, и после завершения обменов стороны обсудят следующий шаг. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 13 июня.

«На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс — он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, по поводу обменов. Договоренность такая, что как только обмены завершатся, стороны обсудят следующий шаг», — сообщил Зеленский.

Президент предположил, что обмены могут быть завершены 20 или 21 июня.
«Я просто не хочу называть точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они состоятся», — подчеркнул он.

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