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В Полтаве Tesla влетела на парковку: пять человек в больнице, повреждены 7 авто, видео

18:23, 14 июня 2025
В Полтаве Tesla вылетела на парковку и повредила 7 автомобилей: пострадали пятеро человек.
В Полтаве Tesla влетела на парковку: пять человек в больнице, повреждены 7 авто, видео
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В ночь на 14 июня в Полтаве произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пятеро человек. Авария случилась около 03:30 на проспекте Маршала Вавилова. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

По предварительным данным следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, врезался в автостоянку и повредил семь припаркованных автомобилей.

В салоне Tesla находились пятеро человек. Трое из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Ещё двоим оказали медицинскую помощь без последующей госпитализации.

По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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полиция ДТП Полтава

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