В Украину вернули еще 1200 тел погибших воинов

В рамках договоренностей в Стамбуле вернули тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих.

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В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела еще 1200 погибших граждан. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

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