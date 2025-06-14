В Винницкой области мужчина уклонился от уплаты более 6 миллионов гривен налогов

Мужчина несколько лет систематически занижал стоимость продажи объектов недвижимости.

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В Винницкой области завершено досудебное расследование по делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов в больших размерах. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2018-2024 годов он систематически занижал стоимость продажи объектов недвижимости, что позволяло ему избегать полной уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 6 миллионов гривен.

Отмечается, что в рамках уголовного производства все нанесенные государству убытки подозреваемым были компенсированы в полном объеме.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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