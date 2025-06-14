Зеленский: На Сумском направлении продолжается выравнивание позиций

Украинские силы обороны выравнивают позицию на Сумском направлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, комментируя ситуацию в области.
«Что важно: там 53 тысячи россиян. Бои — вдоль границы. Там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы — 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы», — отметил глава государства.
Основные очаги боев — в районах Андреевки, Кондратовки, Алексеевки и Константиновки Хотинской громады. По словам Зеленского, контроль над Андреевкой уже восстановлен, а в других направлениях продолжаются активные бои.
Президент отдельно прокомментировал ситуацию в рамках «Курско-Сумской операции»:
«Что касается в целом Курско-Сумской операции. Они продвигались бы активнее на Сумском направлении, поскольку выбрали его приоритетным вместе с Покровским. Хочу напомнить: на Покровском также наши войска удерживают позиции, там также изменений нет».
Президент обратил внимание на информационную войну со стороны РФ: «Как и в случае с Сумами — они, мол, приближаются к городу. Там это соответствует действительности. Информационно им важно демонстрировать приближение к Сумам, заход в Покровск».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.