Зеленский: На Сумском направлении продолжается выравнивание позиций

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Сумской области украинские силы выравнивают позиции, а в Андреевке восстановлен контроль.

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Украинские силы обороны выравнивают позицию на Сумском направлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, комментируя ситуацию в области.

«Что важно: там 53 тысячи россиян. Бои — вдоль границы. Там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы — 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы», — отметил глава государства.

Основные очаги боев — в районах Андреевки, Кондратовки, Алексеевки и Константиновки Хотинской громады. По словам Зеленского, контроль над Андреевкой уже восстановлен, а в других направлениях продолжаются активные бои.

Президент отдельно прокомментировал ситуацию в рамках «Курско-Сумской операции»:

«Что касается в целом Курско-Сумской операции. Они продвигались бы активнее на Сумском направлении, поскольку выбрали его приоритетным вместе с Покровским. Хочу напомнить: на Покровском также наши войска удерживают позиции, там также изменений нет».

Президент обратил внимание на информационную войну со стороны РФ: «Как и в случае с Сумами — они, мол, приближаются к городу. Там это соответствует действительности. Информационно им важно демонстрировать приближение к Сумам, заход в Покровск».

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