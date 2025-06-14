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В Житомирской области 19-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая имеет инвалидность

23:31, 14 июня 2025
Молодому человеку назначили 5 лет лишения свободы.
В Житомирской области 19-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая имеет инвалидность
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В Житомирской области судили 19-летнего молодого человека, который совершил насилие над несовершеннолетней девочкой, которая имеет инвалидность. Об этом сообщает областная прокуратура.

Преступление совершено в отношении девочки, которая имеет инвалидность и недостатки опорно-двигательного аппарата. Злоумышленник затянул ее в гаражный кооператив, где, используя беспомощное состояние, совершил действия интимного характера.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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