На Закарпатті архітектора підозрюють в умисному пошкодженні пам’ятки національного значення

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення Костел Іоанна Хрестителя ХІІІ–ХV ст.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

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На Закарпатті у Берегівському районі архітектору повідомили про підозру в умисному незаконному пошкодженні об'єкта культурної спадщини, що належить до пам’яток національного значення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення "Костел Іоанна Хрестителя" XIII–XV ст., який розташований в селі Мужієво Берегівського району.

"На сьогодні від храму збереглися лише руїни, але вони мають велике історичне значення", — інформують у прокуратурі.

За даними слідства, архітектор, усупереч погодженого Міністерством культури та інформаційної політики України проєкту реставрації, у 2022-2023 роках організував проведення будівельних робіт за власним проєктом.

Під час цих робіт не виконали попередню консервацію та зміцнення стародавніх мурів костелу, натомість добудували на них цегляні стіни із використанням залізобетону, а південний вхід до пам’ятки замурували цеглою.

Проведені будівельні роботи призвели до пошкодження пам’ятки та її первісної структури, а також втрати автентичних та архітектурних елементів, що підтверджено висновком відповідної експертизи.

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