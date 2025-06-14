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Индия начала проверку всех самолетов Boeing 787 после авиакатастрофы в Ахмедабаде

21:44, 14 июня 2025
После авиакатастрофы в Ахмедабаде индийские власти начали масштабную техническую проверку всех Boeing 787 Dreamliner.
Индия начала проверку всех самолетов Boeing 787 после авиакатастрофы в Ахмедабаде
Источник фото: Siddharaj Solanki/Bloomberg
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После смертельной аварии самолета Air India рейса AI171, произошедшей 12 июня в городе Ахмедабад и унесшей жизни 241 человека, в Индии началась масштабная проверка всех Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщил министр авиации Индии Рам Мохан Найду, пишет Bloomberg.

На данный момент проверены 8 из 34 самолетов Boeing 787, эксплуатируемых в Индии. Решение о проведении инспекций приняла Генеральная дирекция гражданской авиации (DGCA) после появления предположений о потере тяги во время взлета.

Регулятор обязал провести техническую проверку всех самолетов моделей Boeing 787-8 и 787-9, оснащенных двигателями GEnx производства General Electric. Проверки продлятся около двух недель и охватят системы подачи топлива, кондиционирования воздуха в кабине, управления двигателями и гидравлику.

Отдельно была создана межведомственная следственная группа для расследования всех нетехнических аспектов катастрофы. Ей дали три месяца на подготовку отчета. Техническое расследование поручено Бюро расследования авиационных происшествий Индии.

Следователи осматривают обломки рейса Air India AI171, чтобы выяснить, что стало причиной сбоя в работе самолета в самой смертоносной авиационной катастрофе за более чем десятилетие.

К расследованию уже присоединились экспертные группы из Великобритании и США, которые прибыли в Ахмедабад 14 июня.

Напомним, что единственный выживший рассказал, как спасся в авиакатастрофе Air India.

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Индия авиация

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