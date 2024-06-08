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8 июня: какой сегодня праздник и главные события

09:06, 8 июня 2024
На 8 июня приходится день рождения пылесоса.
8 июня: какой сегодня праздник и главные события
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В субботу, 8 июня, в Украине и мире отмечают ряд событий.

По данным «daytoday», сегодня по астрономическому календарю:

  • 160-й день года
  • 206 дней до конца года
  • восход солнца 04:47
  • заход солнца 21:06
  • продолжительность дня 16.19
  • фаза луны «растущая луна»

8 июня отмечают следующие события:

Всемирный день оздоровления (Global Wellness Day) или Всемирный день велнеса – это некоммерческая инициатива, которая ежегодно отмечается во вторую субботу июня. Этот особый день под лозунгом «Один день может изменить всю вашу жизнь» направлен на поощрение людей ставить на первое место свое благосостояние и жить более здоровой и полноценной жизнью.

День работника мебельной промышленности Украины или День мебельщика – это день признания и награждения заслуг работников этой важной отрасли. Это национальный праздник, который отмечается во вторую субботу июня каждый год.

Всемирный день джина – это день, который отмечается во всем мире, посвященный одному из самых популярных спиртных напитков в мире. Это ежегодное событие проходит во вторую субботу июня.

День города Севастополя - праздник, который ежегодно проходит во вторую субботу июня. Праздник чествует основание города и признает его важную роль в истории и культуре Украины.

Каждый год во вторую субботу июня отмечается Всемирный день кукол.

Для того, чтобы повысить осведомленность о Мировом океане, его проблемах и путях их преодоления, ООН установила Всемирный день океанов, который ежегодно отмечается 8 июня.

8 июня каждый год отмечается важное экологическое событие – Международный день действий в защиту слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos). Этот день является глобальным событием, направленным на повышение осведомленности о тяжелом положении слонов в зоопарках и пропаганду их переселения в аккредитованные приюты.

8 июня отмечается Международный день домохозяйки и домохозяина. Инициатором его введения стала Габриэла Дельгадо, работница Национального института женщин, расположенного в Мехико.

Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга отмечают 8 июня. Традиция его празднования была начата в 2000 году по инициативе членов Немецкой ассоциации медицинской помощи при опухолях головного мозга.

А еще на 8 июня приходится день рождения пылесоса. Этот полезный прибор был впервые создан 8 июня 1869 года. Его автором стал американец Айвз Макгаффни, шедший к реализации своего изобретения четыре года.

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