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Зустріч Зеленського та Путіна в Стамбулі – ЦПД спростував інформацію

13:17, 26 липня 2025
Центр протидії дезінформації спростував інформацію щодо домовленості про зустріч Зеленського та Путіна.
Зустріч Зеленського та Путіна в Стамбулі – ЦПД спростував інформацію
Фото: radiosvoboda
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Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) застерігає про поширення в мережі маніпулятивного повідомлення, яке перекручує слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. У фейковому повідомленні стверджується, що нібито досягнуто домовленості про зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним, і що ця зустріч уже погоджена. Про це повідомили на офіційній сторінці Центру протидії дезінформації.

Насправді, як уточнює Центр, Хакан Фідан в інтерв’ю турецькому телеканалу NTV заявив лише, що обидві сторони визнають необхідність такої зустрічі. Жодних інших деталей чи підтверджень щодо конкретних домовленостей він не озвучував. Ця заява була спотворена в інформаційному просторі, що призвело до поширення неправдивих інтерпретацій.

Для контексту Центр нагадав, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала організувати зустріч лідерів України та Росії до кінця серпня 2025 року. Проте станом на сьогодні російська сторона не надала жодної офіційної відповіді на цю пропозицію, і конкретних домовленостей про зустріч немає.

Центр протидії дезінформації закликає громадян і медіа ретельно перевіряти першоджерела інформації та відповідально підходити до формулювання заголовків і повідомлень. «Подібні неточності можуть бути використані ворожою пропагандою для маніпуляцій і спотворення фактів, що грає на руку дезінформаційним кампаніям», — наголосили в РНБО.

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путін Туреччина Володимир Зеленський переговори

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