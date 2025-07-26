Яка процедура зняття ФОПа з обліку у податковій — роз’яснення

Податкова служба у Донецькій області пояснює, яка процедура зняття ФОПа з обліку у ДПС.
Зазначається, що підставою для зняття з обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у контролюючих органах є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Після отримання таких відомостей фізична особа – підприємець знімається з обліку в контролюючих органах після проведення передбаченої законодавством перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток платника (далі — ІКП).
Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу ІІ «Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 №5, закриття ІКП в інформаційній системі здійснюється за таких умов:
Якщо у ФОПа є нараховані та/або несплачені суми єдиного внеску або боргу (недоїмки) з єдиного внеску, податковий орган не здійснює подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до їх сплати (погашення) або списання такого боргу (недоїмки).
Звертаємо увагу, що при припиненні підприємницької діяльності ФОП продовжує користуватися правами, виконувати обов’язки та нести відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалась ним як ФОПом. Строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені стосовно єдиного внеску не застосовуються. Така особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.
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