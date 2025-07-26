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У Держпраці пояснили, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час воєнного стану

15:05, 26 липня 2025
Фахівці Держпраці наголосили, що під час дії воєнного стану атестація може проводитись та є обов’язковою для робочих місць із наявними шкідливими виробничими факторами.
У Держпраці пояснили, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час воєнного стану
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Державна служба з питань праці пояснює, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час військового стану.

Під час дії воєнного стану атестація може проводитись (і є обов’язковою для робочих місць із наявними шкідливими виробничими факторами).

Разом з тим, відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

За відсутності типових виробничих умов, зокрема, коли виробничий процес на окремих виробництвах, цехах, робочих місцях працівників зупинений, атестація не проводиться.

Підприємством має бути проведена атестація робочих місць на тих робочих місцях, де триває виробничий процес за типових виробничих умов.

Атестація має бути також проведеною на робочих місцях, на яких відновлено виробничий процес у типових виробничих умовах.

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