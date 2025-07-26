В Гоструда объяснили, проводится ли аттестация рабочих мест по условиям труда во время военного положения

Специалисты Гоструда подчеркнули, что во время действия военного положения аттестация может проводиться и обязательна для рабочих мест с имеющимися вредными производственными факторами

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, проводится ли аттестация рабочих мест по условиям труда во время военного положения.

Во время действия военного состояния аттестация может проводиться (и обязательна для рабочих мест с имеющимися вредными производственными факторами).

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторно-инструментальные исследования физических, химических, биологических, определения психофизиологических факторов проводятся в процессе работы в характерных (типичных) производственных условиях, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.

В отсутствие типичных производственных условий, в частности, когда производственный процесс на отдельных производствах, цехах, рабочих местах работников остановлен, аттестация не проводится.

Предприятием должна быть проведена аттестация рабочих мест в тех рабочих местах, где продолжается производственный процесс при типовых производственных условиях.

Аттестация должна быть также проведена на рабочих местах, на которых возобновлен производственный процесс в типовых производственных условиях.

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