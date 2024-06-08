Мінагрополітики доопрацьовує низку проектів щодо впровадження земельної реформи

На завершальному етапі запровадження пілотного проекту щодо масової оцінки земель.

Основний напрям Стратегії розвитку агропродовольчого сектору щодо впровадження земельної реформи – це відновлення, забруднених внаслідок воєнних дій, земель, для безпечної роботи аграріїв, а також забезпечення прозорого, інвестиційно привабливого ринку землі і спрощення процедур відведення земельних ділянок, особливо для ефективного розвитку аграрного сектору після завершення воєнного стану.

Про це повідомила заступниця Міністра агрополітики Людмила Шемелинець.

За її словами, вже створюється реєстр, куди будуть внесені відомості про забруднені земельні ділянки.

«Перед нами стоїть завдання розмінування, обстеження земель щодо їх придатності для використання та відновлення угідь. Також серед основних завдань - завершення інвентаризації земель», - зазначила вона.

У Мінагрополітики наголошують на важливості вільного доступу до інформації про ринок земель сільськогосподарського призначення та оцінки вартості ділянок.

«Вже запущений моніторинг ринку земель. Система відображає інформацію про кількість проданих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, їх площу та середню ціну за гектар. Кожні два тижні публікується оновлена інформація. Вже ведеться робота над запуском моніторингу земельних відносин, який буде містити дані про стан справ у сфері земельних відносин від 9 різних суб'єктів: Державного земельного кадастру, Мін'юсту, Державної судової адміністрації, ДПС, Держводагенства, Держстату та ін. Це дозволить більш комплексно розуміти стан, динаміку та проблемні питання в земельній сфері на рівні територіальних одиниць і оперативно реагувати та приймати ефективні управлінські рішення. Дані моніторингу будуть публічними, що дозволить покращити і громадський контроль за діяльністю органів влади», - зауважила Людмила Шемелинець.

Щодо оцінки вартості землі, то у Мінагрополітики зазначають, що на завершальному етапі запровадження пілотного проекту щодо масової оцінки земель. Проект визначатиме критерії оцінки земель, щоб вона була максимально наближена до ринкової.

У відомстві додали, що за ініціативи Мінагрополітики, Держгеокадастром запущено портал Національної інфраструктури геопросторових даних, в якому вже зареєстровано 95% територіальних громад. Це ефективна система, яка містить 40 видів різної інформації. Про землю, дороги, заповідники тощо. Серед завдань Мінагрополітики – інтеграція геопорталу з іншими державними реєстрами та синхронізація з відповідними європейськими системами.

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