В Белоцерковской исправительной колонии утаили несчастный случай на производстве с осужденным

Несчастный случай на производстве произошел 26 апреля этого года с осужденным, отбывающим наказание в колонии, при выполнении работ на контрагентском объекте.

Работники Офиса Омбудсмана в ходе выполнения функций национального превентивного механизма обнаружили факт утаенного несчастного случая на производстве, который произошел 26 апреля этого года с осужденным, отбывающим наказание в государственном учреждении «Белоцерковская исправительная колония № 35», при выполнении работ на контрагентском объекте.

В целях дальнейшего выяснения всех обстоятельств сокрытия несчастного случая и привлечения к ответственности виновных лиц будет инициировано в территориальных органах Гоструда, Пенсионного фонда Украины и медицинских учреждениях проведение ряда служебных расследований и проверок правоохранительными органами с принятием решений в порядке ст. 214 УПК Украины.

Как сообщили в Офисе Омбудсмана, было установлено, что в нарушение требований законодательства Украины об охране труда работодатель не обеспечил своевременное информирование в течение суток территориальные органы Гоструда и Пенсионного фонда Украины о несчастном случае у него на производстве.

В свою очередь, территориальные органы Гоструда и Пенсионного фонда Украины также не инициировали проведение расследования по информации, которая должна была поступать к ним из медицинских учреждений скорой медицинской помощи и больницы, оказывавших медицинскую помощь осужденному.

«Только за вмешательство Представителя Уполномоченного по правам человека в местах несвободы в государственном учреждении "Белоцерковская исправительная колония № 35" провели служебное расследование и начали администрацией предприятия комиссионное расследование несчастного случая», - пишут в Офисе.

По результатам принятых мер несчастный случай признан связанным с производством с составлением акта формы Н-1 и последующим начислением страховых выплат потерпевшему от несчастного случая на производстве.

Как известно, Государственное бюро расследований разоблачило многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)».

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