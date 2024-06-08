На территории заповедника «Киево-Печерская лавра» начали археологические раскопки

В Митрополичьем саду Лавры на месте стеклодельной мастерской начался сезон археологических раскопок.

Источник фото: МКИП

В Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» начались археологические раскопки в Митрополичьем саду на месте стеклодельной мастерской конца XI – начала XII в. Об этом сообщили в МКИП.

В 2023 году на территории Митрополичьего сада нашли двухъярусное сооружение, в котором, скорее всего, проживали мастера этого производственного комплекса. Первыми из них были византийцы, у которых были собственные секреты по изготовлению стекла. Мастерская, обустроенная для украшения Успенского собора, специализировалась на создании смальты. Из нее, в частности, выкладывали удивительные мозаики.

«Это опыт и столетние наработки европейских мастеров. Ведь Византийская империя, известная также как Восточная Римская империя, — это Европа и весь ее опыт. Мы не просто говорим о необходимости единения с европейским пространством сейчас, а мы были его частью еще тысячу лет назад. Европейские мастера приезжали сюда, работали здесь в Лавре, что доказывают эти исследования», — отметил кандидат исторических наук Сергей Тараненко.

За несколько лет исследований ученые собрали более 10 тысяч единиц материала.

Их будут изучать вместе с новыми находками.

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