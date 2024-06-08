Польские фермеры могут заблокировать движение в пункте пропуска «Шегини – Медика» 9 июня – ГПСУ

Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

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В Государственной пограничной службе Украины сообщили о возможной блокировке движения в пункте пропуска «Шегини-Медика».

«По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска «Медика», что напротив украинского «Шегини».

Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября», - пишут в ГПСУ.

Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, в Госпогранслужбе должны сообщить дополнительно.

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