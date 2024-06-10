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Федір Веніславський повідомив, чи будуть електронні повістки та скерування на ВЛК у «Резерв+»

09:50, 10 червня 2024
В Україні не планують запроваджувати електронні повістки через електронні кабінети, - член Комітету із нацбезпеки Федір Веніславський.
Федір Веніславський повідомив, чи будуть електронні повістки та скерування на ВЛК у «Резерв+»
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В Україні не планується запроваджувати електронні повістки і законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський  у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, питання електронних повісток було дуже дискусійним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.

"І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – сказав Веніславський.

Щодо ВЛК, то він повідомив, що нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", – додав він.

Нагадаємо, що заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що у «Резерв+» може з’явитися функція електронного направлення на ВЛК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета»Уряд врегулював статус застосунку Резерв+. Однак ознайомитися з відповідною постановою наразі неможливо, оскільки вона є документом з обмеженим доступом.

У Міноборони пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК. 

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