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Окремі підприємства зможуть бронювати 100% працівників, а інші – до 50%, — Федір Веніславський пояснив причину

10:06, 10 червня 2024
Член Комітету із нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що все залежить від того, до якої сфери відноситься те чи інше підприємство.
Окремі підприємства зможуть бронювати 100% працівників, а інші – до 50%, — Федір Веніславський пояснив причину
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Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у інтерв’ю РБК-Україна пояснив ситуацію із бронюванням працівників. 

Він дав зрозуміти, що окремі підприємства зможуть бронювати 100% працівників, а інші – до 50%. Все залежить від того, до якої сфери відноситься те чи інше підприємство. 

"Якщо ми говоримо про сферу ОПК, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100% військовозобов'язаних", - сказав Веніславський.

Також він додав, що зараз найбільш чутлива тема бронювання працівників органів Національної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

На його думку, працівників органів Нацполіції і ДСНС варто віднести з категорії тих, хто має право на відстрочку, в категорію тих, хто має бути заброньований.

"Ми на комітеті дійшли згоди, що не можна посилювати Збройні сили за рахунок діяльності Нацполіції, яка забезпечує таку важливу складову нацбезпеки як правопорядок і боротьба зі злочинністю. Тому ми наполягали, що це має бути 100%", - зазначив Веніславський.

За його словами, Державна служба з надзвичайних ситуацій підпадає під дві категорії, які передбачені для бронювання.В той же час якщо інші працівники, на кшталт допоміжного персоналу, цих органів не є критично важливими для функціонування, вони повинні бути мобілізовані.

Щодо механізмів визначення, чи підпадає підприємство під критерії бронювання, Веніславський зазначив, що керівництво повинно звернутися до відповідного міністерства та продемонструвати, що воно підпадає під ті критерії, передбачені в законі і постанові Кабміну.

Раніше у Мінекономіки пояснили, в яких випадках підприємству можуть відмовити в бронюванні працівників. 

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Також відомо, що Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.

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