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90% рятувальників та поліцейських буде заброньовано, – очільник МВС Клименко

20:16, 7 червня 2024
Прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.
90% рятувальників та поліцейських буде заброньовано, – очільник МВС Клименко
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Відтак, за його словами, прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

«10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України», - зазначив він.

Ігор Клименко наголосив, що «позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані».

«Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС», - додав очільник МВС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що петиція до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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