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90% спасателей и полицейских будет забронировано, – глава МВД Клименко

20:16, 7 июня 2024
Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.
90% спасателей и полицейских будет забронировано, – глава МВД Клименко
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В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко. Следовательно, по его словам, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

«10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.

10% полицейских, которые подлежат мобилизации, могут присоединиться к бригаде «Лють» или дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины», - отметил он.

Игорь Клименко подчеркнул, что «позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) были забронированы полным составом».

«Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС», - добавил глава МВД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что петиция к Кабинету Министров Украины относительно обеспечения бронирования от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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