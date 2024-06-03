Петиция о бронировании работников ГСЧС от мобилизации набрала необходимые голоса

Теперь петицию о бронировании всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты рассмотрит правительство.

Источник фото: ukr.media

Петиция в Кабинет Министров Украины относительно обеспечения бронирования от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом говорится в петиции на сайте правительства.

«Работники ГСЧС осуществляют гарантирование и обеспечение государством конституционных прав граждан на защиту жизни, здоровья и собственности; а также выполнение в военное время норм международного гуманитарного права [ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ] А также гарантирует другие принципы осуществления гражданской защиты!», - говорится в петиции.

Автор петиции отметила, что сейчас часть работников гражданской защиты лишены брони. Она подчеркнула важную роль ГСЧС в тылу, защищая граждан от огня и других чрезвычайных ситуаций.

Подписанты добавили, что сотрудники ГСЧС гарантируют и обеспечивают конституционные права граждан на защиту жизни, здоровья и собственности. «Чтобы они защищали нас здесь, мы должны предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности и функции», - говорится в петиции.

Созданная 31 мая, петиция по состоянию на утро 3 июня уже собрала более 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров.

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