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Петиція про бронювання працівників ДСНС від мобілізації набрала необхідні голоси

14:11, 3 червня 2024
Тепер петицію про бронювання всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту розгляне уряд.
Петиція про бронювання працівників ДСНС від мобілізації набрала необхідні голоси
Джерело фото: ukr.media
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Петиція до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про це йдеться в петиції на сайті уряду.

«Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; а також виконання у воєнний час норм міжнародного гуманітарного права [ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ] А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту!», – йдеться в петиції.

Авторка петиції зазначила, що наразі частину працівників цивільного захисту позбавлено броні. Вона підкреслила важливу роль ДСНС у тилу, захищаючи громадян від вогню та інших надзвичайних ситуацій.

Підписанти додали, що працівники ДСНС гарантують і забезпечують конституційні права громадян на захист життя, здоров'я та власності. «Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції», — йдеться в петиції.

Створена 31 травня, петиція станом на ранок 3 червня вже зібрала понад 30 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Тепер її має розглянути Кабінет Міністрів.

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