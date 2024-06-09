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У Мінекономіки пояснили, в яких випадках підприємству можуть відмовити в бронюванні працівників

18:20, 9 червня 2024
Яким є алгоритм бронювання співробітників та в яких випадках можна отримати відмову.
У Мінекономіки пояснили, в яких випадках підприємству можуть відмовити в бронюванні працівників
Фото: rbc.ua
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Заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні співробітників.

Так, спочатку підприємства чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Для отримання такого статусу є 7 критеріїв.

«Кожне міністерство чи центральний орган виконавчої влади формує свій перелік критеріїв. Після того, як відповідні служби опрацюють підприємство, видається наказ про визнання його критично важливим», - розповів він в ефірі телемарафону.

Після отримання даного статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, які визнали підприємство критично важливим. А цей орган направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Надалі поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр «Оберіг» на відповідність військово-облікових даних і потім направляють Міністерству економіки.

«Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той органі місцевої влади, який звертався до Міноборони», - пояснив заступник міністра економіки.

Фоменко пояснив, що у разі, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити від бронювання співробітників.

«У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень», - пояснив він.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Також відомо, що Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.

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