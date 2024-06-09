Як оновити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб: алгоритм дій

Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе, можна звернутися до Фонду для виправлення чи актуалізації інформації.

Бувають випадки, коли людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе на вебпорталі Пенсійного фонду України. Однак такі дані можна виправити.

У Пенсійному фонді України розповіли, як оновити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Для цього потрібно зробити такі кроки:

Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».

Заповніть екранну форму Анкети.

Поставте позначку в чек-боксі «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».

Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні / правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).

Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».

Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Як тільки фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу «Виконано».

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