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Як оновити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб: алгоритм дій

21:42, 9 червня 2024
Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе, можна звернутися до Фонду для виправлення чи актуалізації інформації.
Як оновити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб: алгоритм дій
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Бувають випадки, коли людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе на вебпорталі Пенсійного фонду України. Однак такі дані можна виправити.

У Пенсійному фонді України розповіли, як оновити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Для цього потрібно зробити такі кроки:

  • Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • У лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
  • Заповніть екранну форму Анкети.
  • Поставте позначку в чек-боксі «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».
  • Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні / правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
  • Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».
  • Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Як тільки фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу «Виконано».

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