Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Как обновить личные данные в Реестре застрахованных лиц: алгоритм действий

21:42, 9 июня 2024
Если в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ человек обнаружил неактуальную или ошибочную информацию о себе, можно обратиться в Фонд для исправления или актуализации информации.
Как обновить личные данные в Реестре застрахованных лиц: алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывают случаи, когда человек обнаружил неактуальную или ошибочную информацию о себе на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Однако такие данные поправимы.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как обновить личные данные в Реестре застрахованных лиц.

Для этого нужно сделать следующие шаги:

  • Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • В левом боковом меню раздела «Коммуникации по ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
  • Заполните экранную форму Анкеты.
  • Поставьте отметку в чек-боксе «Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных».
  • Прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
  • Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена ​​на рассмотрение в ПФУ».
  • Результат обработки заявления посмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения». Как только специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Выполнено».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В судах, прекративших деятельность во время полномасштабного вторжения, появятся уполномоченные лица, отвечающие за бухгалтерию и отчетность

Высший совет правосудия принял временные изменения в Типовое положение об аппарате суда.

По образцу ВАКС: как в Украине будут создавать Высший административный суд и отбирать в него судей, законопроект

В Высшем административном суде и в его Апелляционной палате будет не менее 35 судей, а деятельность суда будет обеспечена на самом высоком уровне

Повторный медосмотр на предмет пригодности к военной службе: суд указал, что не может производить собственную оценку оснований принятия вывода ВЛК

Рассматривая по существу споры по делам об обжаловании решений ВЛК, суд вправе проверить законность заключения ВЛК только в рамках соблюдения процедуры принятия этого заключения.

Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег»

В Реестр военнообязанных «Оберег» будут вносить данные об уклонении от воинского долга и о блокировании счета по исполнительному производству – Рада приняла закон.

Входить на объекты, проверять телефоны, проводить следственные проверки: ЕС создаст «ревизора» с антикоррупционными экспертами для контроля за расходованием Украиной 50 млрд евро

План «деньги в обмен на реформы» от ЕС для Украины Ukraine Facility предусматривает создание в ЕС «ревизора» в лице Аудиторского совета, в который войдут антикоррупционные эксперты, а следственные полномочия для контроля за расходованием средств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва