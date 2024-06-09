Как обновить личные данные в Реестре застрахованных лиц: алгоритм действий

Если в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ человек обнаружил неактуальную или ошибочную информацию о себе, можно обратиться в Фонд для исправления или актуализации информации.

Бывают случаи, когда человек обнаружил неактуальную или ошибочную информацию о себе на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Однако такие данные поправимы.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как обновить личные данные в Реестре застрахованных лиц.

Для этого нужно сделать следующие шаги:

Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В левом боковом меню раздела «Коммуникации по ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».

Заполните экранную форму Анкеты.

Поставьте отметку в чек-боксе «Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных».

Прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).

Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена ​​на рассмотрение в ПФУ».

Результат обработки заявления посмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения». Как только специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Выполнено».

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