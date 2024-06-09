При продаже ювелирных изделий следует обязательно применять РРО: напоминание налоговиков

для субъектов хозяйствования, которые проводят расчетные операции при продаже товаров, в том числе ювелирных изделий, законодательно установлена ​​обязанность применять РРО/программные РРО и выдавать фискальные чеки.

Территориальными подразделениями налогового аудита Государственной налоговой службы на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ информации о субъектах ведения хозяйства, которые осуществляют расчеты с потребителями за товары (услуги).

Как сообщает ГНС, по состоянию на 1 мая 2024 года на территории Украины насчитывалось более 1,3 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу ювелирных изделий, в которых зарегистрировано более 2,4 тыс. регистраторов расчетных операций/программных РРО.

Для субъектов хозяйствования, которые проводят расчетные операции при продаже товаров, в том числе ювелирных изделий, законодательно установлена ​​обязанность применять РРО/программные РРО и выдавать фискальные чеки.

Подразделениями налогового аудита ГНС ​​осуществляется систематический анализ налоговой информации о возможных нарушениях порядка проведения расчетов, в том числе в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу ювелирных изделий.

По результатам организованных в 2024 году контрольно-проверочных мероприятий, проведенных в местах розничной продажи ювелирных изделий, установлены многочисленные нарушения порядка проведения расчетов, за которые территориальными органами ГНС применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму более 270 млн. гривен.

ГНС обращает внимание всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих расчетные операции, на необходимости и обязанности полноты декларирования расчетов (выручек), проведенных через РРО/программные РРО.

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