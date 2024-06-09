Практика судов
  1. В Украине

При продаже ювелирных изделий следует обязательно применять РРО: напоминание налоговиков

19:50, 9 июня 2024
для субъектов хозяйствования, которые проводят расчетные операции при продаже товаров, в том числе ювелирных изделий, законодательно установлена ​​обязанность применять РРО/программные РРО и выдавать фискальные чеки.
При продаже ювелирных изделий следует обязательно применять РРО: напоминание налоговиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Территориальными подразделениями налогового аудита Государственной налоговой службы на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ информации о субъектах ведения хозяйства, которые осуществляют расчеты с потребителями за товары (услуги).

Как сообщает ГНС, по состоянию на 1 мая 2024 года на территории Украины насчитывалось более 1,3 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу ювелирных изделий, в которых зарегистрировано более 2,4 тыс. регистраторов расчетных операций/программных РРО.

Для субъектов хозяйствования, которые проводят расчетные операции при продаже товаров, в том числе ювелирных изделий, законодательно установлена ​​обязанность применять РРО/программные РРО и выдавать фискальные чеки.

Подразделениями налогового аудита ГНС ​​осуществляется систематический анализ налоговой информации о возможных нарушениях порядка проведения расчетов, в том числе в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу ювелирных изделий.

По результатам организованных в 2024 году контрольно-проверочных мероприятий, проведенных в местах розничной продажи ювелирных изделий, установлены многочисленные нарушения порядка проведения расчетов, за которые территориальными органами ГНС применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму более 270 млн. гривен.

ГНС обращает внимание всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих расчетные операции, на необходимости и обязанности полноты декларирования расчетов (выручек), проведенных через РРО/программные РРО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
По образцу ВАКС: как в Украине будут создавать Высший административный суд и отбирать в него судей, законопроект

В Высшем административном суде и в его Апелляционной палате будет не менее 35 судей, а деятельность суда будет обеспечена на самом высоком уровне

Повторный медосмотр на предмет пригодности к военной службе: суд указал, что не может производить собственную оценку оснований принятия вывода ВЛК

Рассматривая по существу споры по делам об обжаловании решений ВЛК, суд вправе проверить законность заключения ВЛК только в рамках соблюдения процедуры принятия этого заключения.

Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег»

В Реестр военнообязанных «Оберег» будут вносить данные об уклонении от воинского долга и о блокировании счета по исполнительному производству – Рада приняла закон.

Входить на объекты, проверять телефоны, проводить следственные проверки: ЕС создаст «ревизора» с антикоррупционными экспертами для контроля за расходованием Украиной 50 млрд евро

План «деньги в обмен на реформы» от ЕС для Украины Ukraine Facility предусматривает создание в ЕС «ревизора» в лице Аудиторского совета, в который войдут антикоррупционные эксперты, а следственные полномочия для контроля за расходованием средств.

Судья сообщила в Высший совет правосудия о том, что материалы ее судейского досье стали доступны постороннему лицу

В Черкассах участник судебного процесса попыталась создать конфликт интересов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва