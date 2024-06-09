В Германии задержали мужчину, которого подозревают в планировании теракта на Евро-2024

Следователи выявили подозрительную активность мужчины в интернете и сомнительные потоки денежных средств.

Иллюстративное фото из открытых источников

В аэропорту Кельна правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в планировании теракта на Евро-2024. Об этом сообщает издание Focus.

По информации источника, 23-летний Суфьян Т., имеющий гражданство Германии, Марокко и Польши, во время проверки вызвал подозрения, а вскоре следователи обнаружили подозрительную активность мужчины в интернете и сомнительные денежные потоки.

Отмечается, что подозреваемый перевел около 1700 долларов на счет афганского крыла ИГИЛ «Вилаят Хорасан» с помощью криптовалютной биржи.

Также известно, что мужчина пытался устроиться телохранителем на Евро-2024, однако провалил проверку службы безопасности.

Пока мужчина находится под стражей, а полиция считает, что он может быть активным членом террористической ячейки.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. На турнире сыграют 24 команды, в которые попала и национальная сборная Украины.

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