Байден и Макрон согласовали использование прибыли от замороженных активов рф для Украины

Лидеры также обязались поддерживать усилия по их передаче в рамках G7 и ЕС.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон согласовали использование прибыли от замороженных активов рф для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, передает Белый дом.

Лидеры также обязались поддерживать усилия по их передаче в рамках G7 и ЕС.

«Президенты обязуются поддерживать усилия в рамках Европейского Союза и Большой семерки, направленные на направление чрезвычайных доходов от замороженных российских активов в пользу Украины в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что министры финансов G7 поддерживают идею закрывать кредит для Украины замороженными российскими активами.

Также сообщалось, что члены G7 не планируют размораживать активы россии, пока государство-оккупант самостоятельно не заплатит Украине компенсацию за нанесенный войной ущерб.

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