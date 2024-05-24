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Страны G7 не разморозят активы рф, пока страна не выплатит Украине компенсации, — СМИ

21:16, 24 мая 2024
Российские активы не планируют размораживать в странах «Большой семерки».
Страны G7 не разморозят активы рф, пока страна не выплатит Украине компенсации, — СМИ
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Члены G7 не планируют размораживать активы россии, пока государство-оккупант самостоятельно не заплатит Украине компенсацию за нанесенный войной ущерб, передает Bloomberg.

Министры финансов стран «Большой семерки» планируют подписать коммюнике и заложить основу для использования прибыли от замороженных активов россии для помощи Украине.

«Мы обсуждаем потенциальные схемы направления чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных российских суверенных активов во благо Украины», - сказано в проекте коммюнике.

Также в тексте говорится, что согласно соответствующим правовым системам суверенные активы россии в национальных юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине.

Как пишет издание, министры намерены обсудить вопросы Украины 25 мая.

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