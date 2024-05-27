Какие документы для отсрочки должны предоставить комиссии при ТЦК соискатели образования

Комиссия при ТЦК изучает полученные заявление и подтверждающие документы от военнообязанного, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», теперь ТЦК будут проверять основания предоставления отсрочек. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, постановлением Кабмина от 16 мая №560 определен порядок оформления отсрочек.

Так, при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии таких документов.

Заявление должно быть подано по форме, определенной в приложении к Порядку, утвержденному постановлением 560.

Также к нему прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку или заверенные копии.

Для рассмотрения вопросов предоставления отсрочки при районных (городских) ТЦК (отделенных отделах) образуются комиссии в следующем составе:

председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК (отделенного отдела);

члены комиссии – представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, ЦНАП) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Эта Комиссия:

изучает полученные заявления и подтверждающие документы,

оценивает законность оснований для предоставления отсрочки,

при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку,

или использует информацию из публичных электронных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение 7 дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Решение комиссии оформляется протоколом. О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее чем на следующий день после принятия.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки.

В случае отказа в предоставлении отсрочки сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме.

Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.

До принятия комиссией решение военнообязанный не подлежит призыву.

Отсрочка от призыва предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента.

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный с изданием Указа Президента о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» ТЦК сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

При этом в Порядке 560 добавили определенные условия в отношении соискателей образования.

Так, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «О образование», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру для получения отсрочки от призыва на военную службу предоставляют в ТЦК справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по образованию по форме, определенной в приложении 9 (приводим ее ниже ), и документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие зачисление на обучение в интернатуру.

Указанные соискатели образования, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, представляют справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, или справку учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру и справку учреждения здравоохранения о месте работы на в должности врача-интерна.

При этом соискатели образования, обучающиеся по государственному заказу в учебных заведениях со специфическими языках обучения, относящихся к сфере управления МВД и ГСЧС, для получения отсрочки предоставляют ТЦК справку о соискателе образования по форме, определенной в приложении 9, изданную учебным заведением со специфическими условиями обучения.

Добавим, что научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки представляют справку учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемую должность по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда, диплом о научной степени.

Автор: Наталья Мамченко

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