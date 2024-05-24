Что делать, если во время НМТ начнется воздушная тревога: разъяснение МОН

Если во время мультипредметного теста начнется воздушная тревога, то инструктор останавливает тестирование.

Министерство образования и науки Украины уведомило алгоритм действий, если во время НМТ начнется воздушная тревога.

Если во время мультипредметного теста начнется воздушная тревога, инструктор остановит тестирование, а участники и работники временного экзаменационного центра должны обязательно уйти в укрытие.

При этом участник должен сохранить ответ после каждого задания, а время, которое останется до завершения теста, — будет остановлено. После окончания тревоги участники могут вернуться к аудиториям и продолжить тестирование (при условии, что сама тревога длилась меньше времени, отведенного на тестирование).

Если тревога будет продолжаться дольше, то ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования будет решать, продолжать ли тестирование с учетом остаточного времени. В случае, если тестирование будет остановлено, участники могут составить НМТ во время дополнительных сессий.

Что для этого нужно?

Подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт сразу на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая тот день, когда вы составляли НМТ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.