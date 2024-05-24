Що робити, якщо під час НМТ розпочнеться повітряна тривога: роз’яснення МОН

Якщо під час мультипредметного тесту розпочнеться повітряна тривога, то інструктор зупиняє тестування.

Міністерство освіти і науки України повідомило алгоритм дій, якщо під час НМТ розпочнеться повітряна тривога.

Якщо під час мультипредметного тесту розпочнеться повітряна тривога, інструктор зупинить тестування, а учасники та працівники тимчасового екзаменаційного центру мають обов'язково піти в укриття.

За цих обставин учасник має зберегти відповідь після кожного завдання, а час, який залишиться до завершення тесту, — буде зупинено. Після закінчення тривоги учасники можуть повернутися до аудиторій та продовжити тестування (за умови, що сама тривога тривала менше ніж час, відведений на тестування).

Якщо тривога триватиме довше, то відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішуватиме, чи продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу. У разі, якщо тестування буде зупинено, учасники зможуть скласти НМТ під час додаткових сесій.

Що для цього потрібно?

Подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).

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