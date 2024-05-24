Країни G7 не розморозять активи рф, поки країна не виплатить Україні компенсації, — ЗМІ

Російські активи не планують розморожувати у країнах «Великої сімки».

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Члени G7 не планують розморожувати активи рф, доки держава-окупант самостійно не заплатить Україні компенсацію за завдані війною збитки, передає Bloomberg.

Міністри фінансів країн «Великої сімки» планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених активів рф для допомоги Україні.

«Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України», - сказано у проекті комюніке.

Також у тексті йдеться про те, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки рф не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.

Як пише видання, міністри збираються обговорити питання України 25 травня.

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